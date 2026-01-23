Mediaset sospende il GF Vip dopo l’ultimo scontro legale Corona-Signorini

Mediaset ha deciso di sospendere temporaneamente il Grande Fratello Vip in seguito ai recenti sviluppi legali tra Corona e Signorini. La decisione arriva in un contesto di ascolti inferiori alla media e di tensioni che rischiano di compromettere l’edizione in corso. Questa pausa rappresenta un momento di riflessione per il programma, che dovrà affrontare le sfide di un anno segnato da difficoltà e incertezze.

Avrebbe dovuto essere l’anno della celebrazione e, invece, tra gli ascolti al di sotto della media e i nuovi e pesantissimi sviluppi sul caso Signorini, per il GF Vip si sta prospettando un annus horribilis. Il Grande Fratello Vip 2026, infatti, non andrà in onda. La notizia, anticipata da Non è la Tv, il format live YouTube di Fanpage, è destinata a trovare conferma nelle prossime ore e determina uno stop improvviso per uno dei programmi più longevi e discussi della nostra televisione. L’edizione che avrebbe dovuto debuttare a marzo viene congelata, seguendo così lo stesso destino che era stato annunciato per L’Isola dei Famosi. 🔗 Leggi su Dilei.it

