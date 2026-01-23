Fabrizio Corona torna a essere protagonista delle cronache, questa volta coinvolto in una disputa legale con Mediaset. La vicenda, che si svolge tra procedimenti giudiziari e confronti pubblici, potrebbe avere ripercussioni significative nel panorama mediatico italiano. La situazione si sviluppa in un contesto di tensione crescente, evidenziando la complessità delle relazioni tra figure pubbliche e grandi gruppi mediatici.

Fabrizio Corona torna al centro della scena giudiziaria e mediatica con uno scontro frontale contro Mediaset. Dopo settimane di accuse e dichiarazioni esplosive diffuse online, l’azienda televisiva ha deciso di agire in sede penale. Al centro della vicenda c’è il format web “ Falsissimo ”, attraverso il quale l’ex agente fotografico ha lanciato attacchi contro dirigenti e conduttori. La reazione di Corona non si è fatta attendere ed è stata affidata, ancora una volta, ai social, con toni che hanno alzato ulteriormente il livello dello scontro. Secondo quanto riportato da Ansa, Mediaset ha presentato una denuncia alla Procura di Milano per diffamazione aggravata e minacce nei confronti dei vertici dell’azienda e di conduttori di note trasmissioni televisive. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Mediaset porta Corona in procura: una guerra senza filtri che può cambiare tutto

Leggi anche: Tomahawk: storia di un missile che può cambiare una guerra. Un’arma che serve a comunicare

La guerra entra nel vivo: Mediaset denuncia Corona e fa una richiesta allucinanteLa disputa tra Mediaset e Corona si sposta nelle aule di tribunale, segnando un passo oltre il confronto mediatico.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Corona minacciato fuori casa di Lacerenza durante le riprese!

Argomenti discussi: Mediaset porta Corona in procura e chiede lo stop ai suoi social; Fabrizio Corona denunciato da Mediaset: l'azienda chiede di vietargli i social; Fermatelo, Signorini e Mediaset denunciano Corona. L'ex fotografo, ormai è guerra; Mediaset denuncia Corona e chiede di vietargli l'uso dei social.

Mediaset porta in tribunale Fabrizio Corona: la nuova offensiva legale scuote il mondo della tvMediaset ha presentato una denuncia alla Procura di Milano contro Fabrizio Corona, ipotizzando i reati di diffamazione aggravata e minacce ai danni dei ... assodigitale.it

Mediaset porta Fabrizio Corona in tribunale per diffamazione e minacce, lui rilancia lo scontro pubblicoIl gruppo televisivo Mediaset ha presentato una querela alla Procura di Milano contro Fabrizio Corona, ipotizzando i reati di diffamazione aggravata e minacce ... assodigitale.it

Mediaset porta Corona in procura e chiede lo stop ai suoi social L’azienda accusa l’ex agente fotografico di diffamazione e minacce dopo le puntate di “Falsissimo” su Signorini. Corona replica: «È guerra» - facebook.com facebook

Nella prima puntata di #Risiko - Sfide di potere, Federico Rampini ci porta negli Stati Uniti di Donald Trump, decisi a rilanciare la propria egemonia. Guardala ora su Mediaset Infinity x.com