MEDIASET FESTEGGIA STRISCIA E RICCI STAPPA | OBIETTIVO SUPERATO GRAZIE A TUTTI

MediaSet celebra i risultati di Striscia la Notizia – La voce della presenza, con un debutto in prima serata molto positivo. La nota ufficiale di Mediaset, insieme alle dichiarazioni di Antonio Ricci e dei dirigenti di Canale 5, evidenzia come l’obiettivo sia stato superato grazie all’interesse del pubblico. Un avvio che conferma la validità della programmazione e l’apprezzamento degli spettatori per il nuovo format.

Ottimi ascolti per l’ esordio in prima serata di Striscia la notizia – La voce della presenza. Inizia così la nota ufficiale Mediaset con le parole di Antonio Ricci e dei vertici di Canale 5. Ieri, giovedì 22 gennaio, la prima puntata del tg satirico di Antonio Ricci – nella sua nuova prestigiosa collocazione – ha ottenuto una share del 18.61 % e 2.783.000 spettatori totali. Il varietà di Canale 5, condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti e con ospiti d’eccezione Maria De Filippi, Alessandro Del Piero e Roberta Bruzzone, ha raggiunto picchi di 5.880.000 telespettatori, pari al 27. 🔗 Leggi su Bubinoblog

