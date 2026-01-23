McTominay avvisa | Quello che facciamo non è abbastanza poi parla di Hojlund

Scott McTominay ha commentato la situazione della sua squadra, sottolineando che gli sforzi finora non sono sufficienti. Ha inoltre parlato di Rasmus Hojlund, evidenziando l'importanza del suo contributo. Il Napoli si trova in una fase complicata, tra le difficoltà in Champions League e le numerose assenze a causa degli infortuni, che influiscono sulla preparazione al prossimo big match contro la Juventus.

Situazione difficile per il Napoli, sia per quanto riguarda soprattutto il percorso in Champions League, sia per la mole di infortunati, che porterà i partenopei ad avere numerosi indisponibili per il big match contro la Juve. Scott McTominay, parlando da leader, è intervenuto ai microfoni della CBS parlando del momento del Napoli. McTominay: “Non facciamo abbastanza, dobbiamo essere più vicini ad Hojlund”. Il centrocampista scozzese del Napoli Scott McTominay ha parlato alla CBS. Di seguito le sue parole. “Non facciamo abbastanza”. “Dobbiamo trovare il modo di segnare il secondo e il terzo gol. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Napoli battaglia col Var, prima il rigore contro e poi due reti annullate a Hojlund e McTominayNel match tra Napoli e Verona, il Napoli affronta non solo gli avversari ma anche le decisioni del VAR.

