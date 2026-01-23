Mazzei deve risolvere in 15 mesi quello che non è stato fatto in anni

Mazzei si impegna a completare in 15 mesi progetti che sono rimasti irrisolti negli anni. Con la recente nomina a Assessore allo Spazio Pubblico, in passato discussa anche come

“Assessore allo Spazio Pubblico”. Nei giorni precedenti la nomina, quando la decisione era ancora solo una voce di corridoio, si parlava anche di "assessore alla Cura della Città". Poi la denominazione è cambiata ma il concetto è rimasto quello. Corroborato dalle altre deleghe come quella alle.🔗 Leggi su Milanotoday.it

A pochi mesi dal traguardo finale del Pnrr: quello che è stato fatto e quello che non si farà nell'AgrigentinoA pochi mesi dalla conclusione del PNRR, è importante valutare i risultati raggiunti in provincia di Agrigento.

“Tu sei mio”, perché il 52enne che ha fatto sesso con una ragazzina di 15 anni è stato assoltoUn uomo di 52 anni è stato assolto dall'accusa di aver avuto rapporti con una minorenne, nonostante l'accusa avesse richiesto otto anni di carcere.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Il tema dei mazzi di fiori, rose, e feste enormi per l’esame di maturità è solo la punta dell’iceberg di un processo. Un processo iniziato con “non si possono dare note, non si puó bocciare, non si puó usare la penna rossa, non si puó sgridare”. Si deve sempre pr facebook