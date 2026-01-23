Maxi controlli dei carabinieri a Erba su auto passeggeri e negozi | in campo anche il reparto specializzato

Nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026, i carabinieri di Erba hanno intensificato i controlli su auto, passeggeri e attività commerciali, coinvolgendo anche il reparto specializzato. L’operazione mira a garantire maggiore sicurezza e rispetto delle normative sul territorio, attraverso verifiche mirate e coordinamento tra le diverse unità dell’Arma. Questi interventi rientrano in una strategia di prevenzione e tutela della comunità locale.

Nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026 i carabinieri della Stazione di Erba, con il supporto dei carabinieri della S.I.O. – Squadra di Intervento Operativo del 3° Reggimento carabinieri "Lombardia", hanno effettuato una serie di controlli straordinari nel comune di Erba e sull'intero territorio di.

