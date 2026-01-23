Max Laudadio condivide il suo percorso di fede, rivelando di aver incontrato Cristo a 40 anni. L’ex inviato di «Striscia la notizia» sottolinea come la fede non impedisca di inseguire i propri sogni, ma richieda di vivere con impegno e responsabilità. In un’intervista sincera, spiega che rinunciare ai propri ideali sarebbe un errore, invitando a riflettere sulla relazione tra spiritualità e impegno quotidiano.

L’ex inviato di «Striscia la notizia» si confessa: «La fede non ci obbliga a stare in ginocchio tutto il giorno ma in prima linea. Con la famiglia nel bosco si è superato il limite. Utero in affitto? Una pratica scorretta». Ateo ribelle fino a quarant’anni e poi credente. Niente folgorazioni o cadute da cavallo, però. Ma circostanze e situazioni curiose, la prima è stata quella di anticipare, a sorpresa, il nome scelto da Jorge Mario Bergoglio, « Francesco ». Ma guarda che finora nessuno si è chiamato così e di solito un Pontefice sceglie il nome di un predecessore, gli era stato fatto notare. Invece. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Max Laudadio: «Ho incontrato Cristo a 40 anni. Rinunciare ai sogni è un peccato»

Max Laudadio:«Sono stato ateo fino all’età di 40 anni. Dio non mi interessava in alcun modo, mi bastavo da solo. Poi, però, ho iniziato a “unire i puntini” e veniva fuori un disegno che era sempre lo stesso»Max Laudadio, noto attore e volto di Striscia la Notizia, racconta nel suo nuovo libro, Il Cantico delle formiche, come la sua prospettiva sulla fede sia evoluta nel tempo.

