Mauro Diana nuovo delegato di Confcommercio Teano

Mauro Diana è stato nominato nuovo delegato di Confcommercio Teano. Proprietario di ‘Evoluzione Pasticceria’ e esperto pastry chef, avrà il compito di formare e coordinare il gruppo dei commercianti dell’area sidicina. Questa nomina segna un passo importante per rafforzare la rappresentanza e la collaborazione tra le attività commerciali locali, contribuendo allo sviluppo e alla crescita del settore sul territorio.

Mauro Diana è il nuovo delegato di Confcommercio Teano. Al titolare di 'Evoluzione Pasticceria' e noto Pastry chef, il compito di costituire il gruppo dei commercianti dell'area sidicina e di coordinarne le attività. Tra le priorità ci sono la valorizzazione dell'identità, delle tradizioni e del commercio di prossimità con un'attenzione a tutte quelle iniziative che possono contribuire a promuovere le bellezze storiche, artistiche e culturali del luogo, oltre che le sue produzioni gastronomiche, per rendere la città più appetibile agli occhi dei visitatori e incrementare così il flusso turistico.

