Matteo Rizzo | Pattinare? Per me è la felicità La cosa più bella è riuscire a vivere e trasmettere l' emozione della gara

Matteo Rizzo, atleta di pattinaggio di figura, esprime come la passione per questo sport rappresenti per lui una fonte di felicità e soddisfazione. Dopo aver conquistato l’argento agli Europei, si prepara con determinazione ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, puntando a trasmettere l’emozione della disciplina e a raggiungere nuovi traguardi a livello internazionale.

Mentalmente, quanto è difficile organizzarsi? «Noi lavoriamo proprio per questo, sotto l'aspetto mentale, da tanti anni. Ho vissuto delle emozioni molto forti la settimana scorsa, ovviamente, perché una medaglia ti regala sempre grandissime emozioni. Ho cercato di contenerle, in un certo senso, perché sapevo benissimo che dopo tre settimane c'erano le Olimpiadi. È una gara che aspetti da tanto tempo, quella olimpica, e non vuoi assolutamente che nulla precluda una buona prestazione, quindi magari ti contieni nelle emozioni, nei festeggiamenti. Anche se hai una medaglia al collo, deve essere una giornata normale, perché c'è un altro obiettivo più importante davanti a te». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

