Mattarella | Cancellando le regole condivise si torna a barbarie

Il presidente Mattarella ha sottolineato come la perdita delle regole condivise possa portare a un ritorno a forme di barbarie. In un contesto internazionale complesso, Antonio Tajani, nel suo intervento ai giovani diplomatici presso la sala degli Specchi del Quirinale, ha evidenziato le sfide attuali e l’importanza del rispetto delle norme internazionali per mantenere la stabilità e la pace.

Antonio Tajani ha da poco ripercorso, nella sala degli Specchi del Quirinale, avendo di fronte i giovani diplomatici, i diversi fronti di un contesto internazionale complicato. Sergio Mattarella, prendendo la parola, dice subito di voler "reprimere l'impulso ad approfondire" le considerazioni fatte dal ministro degli Esteri, ma poi quasi non riesce a sfuggire alla gravità del momento. Così a chi per il suo futuro ha scelto la strada, faticosa, della diplomazia si "limita" a ricordare i fondamentali. "Si avverte il dovere di fare in modo che si eviti che il percorso compiuto dalla comunità internazionale, nei decenni che hanno fatto seguito alla Seconda Guerra Mondiale, venga dissolto, venga cancellato", dice chiaro.

