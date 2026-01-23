Matrimonio-choc la sposa fa arrestare il padre | si scatena il caos

Un matrimonio al centro dell'attenzione per motivi inusuali: durante il ricevimento al Croft Hotel di Durrington, in Inghilterra, la sposa Robyn Ellis ha fatto arrestare il padre, generando un forte scalpore. La cerimonia, insolita e controversa, ha attirato l’interesse di molti, trasformando un evento tradizionale in un momento di grande tensione. Ecco cosa è successo in questa giornata che resterà impressa nella memoria di tutti.

Manette e fiori d'arancio. Un matrimonio da ricordare per sempre, ma non per i motivi tradizionali. Robyn Ellis e Arron Robson, sposi novelli, hanno deciso di trasformare il ricevimento al Croft Hotel di Durrlington, in Inghilterra, in uno spettacolo mozzafiato, organizzando uno dei pranzi più audaci mai visti a un matrimonio. Di comune accordo con il padre della sposa, Steven, la coppia ha ingaggiato finti agenti di polizia per simulare un arresto clamoroso. Nel bel mezzo del pranzo, mentre tutti erano seduti ai tavoli, un gruppo di “poliziotti” in divisa ha fatto irruzione in sala. Gli invitati sono andati nel panico: Robyn si è alzata visibilmente sconvolta, ha seguito gli agenti fuori gridando “vi prego, non il giorno del mio matrimonio!”, mentre il presentatore indicava Steven, che è stato “ammanettato” e portato via sotto gli occhi increduli degli ospiti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

