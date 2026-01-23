Mateta potrebbe trasferirsi in Italia, con il Milan interessato al suo acquisto. Tuttavia, il Crystal Palace, proprietario del cartellino, ha respinto la proposta rossonera, mantenendo alta l’incertezza sulla possibile trattativa. La situazione resta in evoluzione, mentre le parti valutano le opzioni disponibili e le rispettive posizioni.

Mateta al Milan? I rossoneri irrompono sul francese che ha già l’accordo, ma gli inglesi dicono no alla proposta e alzano il muro. La telenovela di mercato legata al futuro di Jean-Philippe Mateta si arricchisce di un colpo di scena clamoroso che sposta l’asse della trattativa da Torino a Milano. Dopo il definitivo passo indietro della Juventus, che ha virato con decisione su En-Nesyri a causa delle richieste esorbitanti del Crystal Palace, è il Milan a irrompere con prepotenza sulla scena internazionale. Secondo quanto riportato in esclusiva dall’autorevole portale francese Footmercato, la dirigenza rossonera ha deciso di fare sul serio, presentando una prima offerta ufficiale al club londinese per provare a strappare il possente bomber classe 1997 alla concorrenza europea e portarlo subito a San Siro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mateta al Milan? L’attaccante apre alla destinazione italiana. La reazione del Crystal Palace fa discutere: la situazione

Leggi anche: Quanto vale Mateta, l’attaccante del Crystal Palace che piace al Milan per gennaio

Leggi anche: Quanto vale Mateta, l’attaccante del Crystal Palace che piace al Milan per gennaio

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Diretta calciomercato: la Juve tratta Mateta con il Crystal Palace, Camarda può tornare al Milan; ?? Juve, Mateta subito. Il PSG soffia il talento Dro Fernandez al Barça; Calciomercato, Mateta in Serie A ma non al Milan: Avviati i contatti L'indiscrezione di Di Marzio; Mauro: Mateta? Uno che gioca nel Crystal Palace... Ecco perché sarebbe meglio Zirkzee.

Le notizie di calciomercato del 21 gennaio 2026: Mateta si allontana dalla JuventusLe notizie di calciomercato del 21 gennaio 2026. Le news di calciomercato 21 gennaio 2026 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e ... fanpage.it

Niente Milan: lo sta prendendo la JuventusI rossoneri erano interessati all'attaccante ma è ora in corso una trattativa concreta con la Juventus, tutti i dettagli ... milanlive.it

Alessandro Perrone. . Raffica di mercato del weekend delle ultime ore in pochissimi minuti. Da Mateta - Juventus saltato al futuro di Dzeko fino a Coppola conteso tra Fiorentina e Milan (20/01/2026). #rafficadimercato #mercato #calciomercato #alessandroperr - facebook.com facebook

Calciomercato: Juve, En-Nesyri o Zirkzee se salta Mateta. Milan, piace Tiago Gabriel, Fabbian verso la Fiorentina x.com