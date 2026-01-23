materie prime seconde la crisi parte dalla plastica

In Europa, il settore del riciclo delle materie prime seconde, in particolare della plastica, ha raggiunto una dimensione industriale significativa. Con impianti attivi, investimenti costanti e un aumento dei materiali trattati, la crisi legata alla plastica evidenzia l’importanza di un approccio sostenibile e di un circuito di recupero più efficiente. Questo scenario sottolinea il ruolo crescente del riciclo come elemento chiave per una gestione più responsabile delle risorse.

(Adnkronos) - Il riciclo in Europa ha assunto una dimensione industriale piena: impianti operativi, investimenti stabili, flussi di materiali in crescita. Dai rifiuti, attraverso selezione e trattamento, escono materiali che possono rientrare nei cicli produttivi come input, se rispettano requisiti tecnici e normativi tali da consentire l'uscita dallo status di rifiuto. Sono le materie prime seconde. La filiera continua a funzionare e gli obiettivi restano formalmente alla portata, ma il passaggio decisivo non avviene negli impianti, avviene sul mercato. Le materie prime seconde aumentano, mentre la domanda industriale che dovrebbe assorbirle resta discontinua e sensibile alle oscillazioni di prezzo e di contesto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

