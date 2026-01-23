Masterchef la sofferenza di Cannavacciuolo | visita il museo dello Juventus Stadium con Chiellini e tira fuori il santino di Maradona – Video

Nel mondo di MasterChef Italia, Antonino Cannavacciuolo si confronta con sfide culinarie e momenti di tensione, spesso legati alla passione per il cibo e la competizione. Recentemente, il giudice ha visitato lo Juventus Stadium insieme a Chiellini, condividendo un’esperienza insolita e riflessiva. In questo contesto, ha anche riscoperto ricordi legati a grandi campioni come Maradona, traendo spunto per approfondire il suo rapporto con la passione sportiva e gastronomica.

Antonino Cannavacciuolo, come giudice di MasterChef Italia, si è trovato in situazioni decisamente complesse, ma si trattava sempre di piatti improbabili presentati dai cuochi amatoriali in gara. Negli episodi di ieri (in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, sempre disponibili on demand), invece, Chef Cannavacciuolo ha " sofferto " come mai prima d'ora: ha compiuto un giro con Giorgio Chiellini all'interno del museo dello Juventus Stadium, circondato da coppe, trofei, premi ed elementi che hanno fatto la storia dei bianconeri. Così, girando insieme all'icona della Vecchia Signora, ha sfoggiato il santino di Diego Armando Maradona invocando la sua protezione, e quando ha attraversato il corridoio con le maglie dei calciatori più celebri della Juve si è fermato, inevitabilmente, su quella di Antonio Conte, attuale mister del suo Napoli.

