MasterChef Italia | la sfida allo Juventus Stadium cambia tutto

Ieri sera, MasterChef Italia ha proposto una puntata speciale allo Juventus Stadium, offrendo ai concorrenti una sfida in un contesto unico. Questa scelta ha rappresentato un momento di novità nella stagione, portando un’ulteriore dimensione alla competizione. La puntata ha mostrato come ambienti diversi possano influenzare il percorso dei partecipanti, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori e arricchendo il format con un’esperienza innovativa.

In onda ieri sera. MasterChef Italia è scesa in campo con una puntata che potrebbe segnare un vero punto di svolta nella stagione. Tra colpi di scena, rivalità mai sopite ed emozioni esplose senza filtri, la settima serata dello show ha avuto il sapore dello spartiacque, culminando in una spettacolare Prova in Esterna allo Juventus Stadium, impreziosita dalla presenza – tra gli altri – di Giorgio Chiellini. I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno messo alla prova gli aspiranti cuochi con sfide originali e tutt’altro che semplici: una Mystery Box “green” con il ritorno in Masterclass della chef stellata Chiara Pavan, un Invention Test dedicato al pane con Alessandro Frassica, celebre “cuoco dei panini”, e la panificatrice Francesca Casci Ceccacci, fino al consueto e temutissimo Pressure Test sulle erbe selvatiche. 🔗 Leggi su 361magazine.com

MasterChef 2025 sarà molto piemontese: una sfida tra i fornelli allo Juventus Stadium e si celebra la salsiccia di Bra

MasterChef allo Juventus Stadium. Mystery Box in verde.

