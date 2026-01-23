MasterChef si presenta allo Juventus Stadium, offrendo una prova in Mystery Box verde. L'evento coinvolge audience e social Sky, sempre attivi e aggiornati. Sul campo, le brigate si sfidano, con Chiellini come ospite speciale, e decisioni decisive che possono influenzare l'intera stagione. Un'occasione unica per unire sport e cucina in un contesto di grande interesse e partecipazione.

La prova allo Juventus Stadium, brigate in campo, Chiellini ospite e decisioni che cambiano la stagione. MasterChef Italia è scesa in campo con una serata che potrebbe essere stata decisiva: tra colpi di scena, rivalità non più sopite ed emozioni affiorate come non mai, la Prova in Esterna spettacolare allo Juventus Stadium, alla presenza - tra gli altri - di Giorgio Chiellini, è stata a tutti gli effetti uno spartiacque nella stagione. I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno organizzato delle prove variegate e insolite: una Mystery Box “green” che ha visto il gran ritorno della chef stellata Chiara Pavan in Masterclass, un Invention Test dedicato al pane con il “cuoco dei panini” Alessandro Frassica e la panificatrice Francesca Casci Ceccacci e, infine, un Pressure Test come al solito “killer” sulle erbe selvatiche. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - MasterChef allo Juventus Stadium. Mystery Box in verde. Audience e social Sky sempre al top

MasterChef allo Juventus Stadium: più di una puntata eventoMasterChef Italia allo Juventus Stadium: più di uno speciale. Un esempio di come calcio e TV costruiscano narrazioni potenti e trasversali. calcioweb.eu

Masterchef sbarca allo Juventus Stadium: Cannavacciuolo e Stefano Borsello tra i protagonistiMenu promosso dalla figura di riferimento di Errebi auto in una puntata speciale del noto reality sulla cucina in onda su SKY ... lanuovaprovincia.it

Masterchef in casa Juventus è una emozione facebook

Lo Juventus Stadium si è colorato di blu #MasterChefIt x.com