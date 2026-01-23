Masterchef 15 con menu bianconero all' Allianz Stadium | Chiellini Pessotto e Chiabotto assaggiano i piatti dei cuochi

L’Allianz Stadium ha accolto una speciale sfida culinaria durante la registrazione di Masterchef 15, trasmessa il 22 gennaio. I concorrenti hanno preparato un menu bianconero, mentre ospiti come Chiellini, Pessotto e Chiabotto hanno assaggiato i piatti proposti dai cuochi amatoriali. Un’occasione unica di incontro tra il mondo del calcio e quello della cucina, in un ambiente inusuale e suggestivo.

L'Allianz Stadium ha ufficialmente ospitato anche una sfida di cucina. Ieri, giovedì 22 gennaio, è andata in onda la puntata di Masterchef 15 che ha visto i cuochi amatoriali del programma condotto dai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli protagonisti della prova.

