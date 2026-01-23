Maria Luisa risplende Restauro quasi concluso

Il restauro del monumento a Maria Luisa di Borbone in piazza Napoleone a Lucca è quasi concluso. Dopo diversi mesi di lavori di pulizia e conservazione, la statua sarà presto riaperta al pubblico. Il cantiere, attivo dall’autunno scorso, sta per essere smantellato e la scopertura della statua restaurata è prevista entro la fine del mese. Un intervento importante per preservare il patrimonio storico della città.

LUCCA Monumento a Maria Luisa di Borbone, la ripulitura è ormai giunta al termine. Il cantiere che da qualche mese circonda il monumento della centrale piazza Napoleone (per molti lucchesi nota come piazza Grande) è sul punto di essere smontato, la scopertura della statua, debitamente restaurata, dovrebbe avvenire già entro la fine di questo mese, grazie ai lavori di ripulitura che sono andati avanti dall'autunno scorso a ora. L'intervento, che era quanto mai necessario visto lo stato in cui versava la statua dedicata alla duchessa che guidò Lucca dal 1817 al 1824 dopo il governo di Elisa Bonaparte, si inserisce nelle opere di recupero avviate dall'amministrazione Pardini in zona.

