Maria De Filippi a Striscia la notizia finisce male | cos’è successo

Giovedì 22 gennaio 2026, Striscia la Notizia è andata in onda in prima serata, un episodio insolito per la trasmissione. Durante la puntata, è apparsa anche Maria De Filippi, suscitando attenzione e discussioni. Ecco cosa è successo e quali sono state le conseguenze di questo intervento in un contesto televisivo diverso dal solito.

Giovedì 22 gennaio 2026 segna una svolta televisiva che difficilmente passerà inosservata. Striscia la Notizia approda eccezionalmente in prima serata, trasformando una puntata già attesa in un vero evento mediatico. L’apertura è affidata come sempre alla coppia formata da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, che accolgono il pubblico in uno studio completamente rinnovato, arricchito dalla presenza di un’orchestra e da una platea particolarmente numerosa. L’atmosfera è quella delle grandi occasioni, con uno show che fin dai primi minuti rivendica la propria natura speciale. Dopo l’imitazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la trasmissione accelera subito sul momento più atteso della serata: l’ingresso in scena di Maria De Filippi nelle inedite vesti di inviata di Striscia la Notizia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Maria De Filippi a Striscia la notizia, finisce male: cos’è successo Maria De Filippi a Striscia la notizia, finisce male: cos’é successoMaria De Filippi è stata protagonista di un episodio particolare a Striscia la Notizia, episodio che ha suscitato diverse reazioni. Striscia la Notizia, Maria De Filippi mette le “merd*ne” sulle auto parcheggiate male e un ragazzo reagisce malissimoIl 22 gennaio 2026, Striscia la Notizia torna in prima serata con una puntata speciale condotta da Antonio Ricci. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Striscia la notizia: Maria De Filippi stasera è l'inviata speciale che consegna le Merdine di Striscia! Video; Amici 25, meno spazio a Maria De Filippi: la decisione di Mediaset sul talent; Stasera in tv (17 gennaio), Maria De Filippi riunisce Emma Marrone e Stefano De Martino contro The Voice Kids; Maria De Filippi perde la pazienza: Anna Pettinelli sarà ancora prof ad Amici l'anno prossimo?. Striscia la Notizia, Maria De Filippi mette le merd*ne sulle auto parcheggiate male e un ragazzo reagisce malissimoCi mancava questo Mari, ti voglio bene, dicono loro. Ma quando viene chiesto di spostare l'auto, uno dei due si allontana. Maria lo fa notare. Tina Cipollari rimette una cacca di gomma sulla ... today.it Chi è Maria De Filippi, inviata a Striscia la notizia: età, com’era da giovane/ L’amore con Maurizio CostanzoMaria De Filippi sbarca a Striscia la notizia: dai programmi di successo al grande amore con Maurizio Costanzo ... ilsussidiario.net “Avete fatto una stupidaggine, ora spostate l’auto”. Maria De Filippi come non l'avevamo mai vista. La conduttrice nelle vesti di inviata per Striscia la Notizia, insieme a Tina Cipollari e Giovannino, ha consegnato le “merdine” a chi occupa i posti riservati alle pe - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.