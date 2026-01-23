Maria De Filippi a Striscia la Notizia con Tina e Giovannino | il pubblico insorge

Maria De Filippi è intervenuta a Striscia la Notizia insieme a Tina e Giovannino, sorprendendo il pubblico con una presa di posizione contro i parcheggi abusivi. La loro presenza ha attirato l’attenzione su un problema diffuso, stimolando riflessioni sul rispetto delle regole e sulla convivenza civile. Un episodio che ha suscitato commenti e discussioni tra gli spettatori, evidenziando l’importanza di temi legati alla legalità urbana.

Maria De Filippi sorprende tutti a Striscia la Notizia con un’azione shock contro i parcheggi abusivi. I giudizi del pubblico sono contrastanti. Maria De Filippi che piazza finte cacche sui tetti delle auto? È successo davvero, e non su un set comico, ma a “Striscia la Notizia”. Il debutto 2026 del celebre TG satirico ha puntato subito altissimo, arruolando la regina incontrastata della TV italiana. E lei, senza esitazioni, ha detto sì. Altro che ospitata. Maria si è trasformata in vera e propria inviata speciale, insieme a Tina Cipollari e al mitico Giovannino. La missione? Smascherare chi parcheggia abusivamente nei posti riservati ai disabili. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

