Mare e istituzioni | l' Associazione nazionale marinai d’Italia sezione Riccione incontra l’amministrazione

L’Associazione nazionale marinai d’Italia, sezione di Riccione, ha inaugurato una collaborazione con l’amministrazione locale. In un gesto simbolico, ha donato le tessere associative alla sindaca Daniela Angelini e all’assessore Christian Andruccioli, sottolineando l’importanza dei valori condivisi tra istituzioni e il mondo marittimo. Un’iniziativa che rafforza il rapporto tra comunità e mare, promuovendo collaborazione e rispetto reciproco.

Un gesto simbolico, di collaborazione e condivisione dei valori del mare è quello compiuto dall'Associazione nazionale marinai d'Italia (Anmi) sezione di Riccione che ha deciso di donare la tessera dell'associazione alla sindaca Daniela Angelini e all'assessore al Demanio, Christian Andruccioli.

