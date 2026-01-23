Marco Raffaelli non è sereno dopo Temptation Island | Denise? Mai detto di voler essere suo amico

Marco Raffaelli, dopo la partecipazione a Temptation Island e le recenti dichiarazioni di Denise Rossi, ha chiarito di non aver mai affermato di voler essere suo amico. La situazione tra i due, influenzata dagli eventi televisivi, rimane complessa e senza ulteriori sviluppi pubblici. Raffaelli ha scelto di non commentare oltre, mantenendo un atteggiamento rispettoso e riservato sulla vicenda.

Marco Raffaelli non ha dedicato il tatuaggio a Denise Rossi, come sta dopo Temptation Island. Dopo le ultime dichiarazioni di Denise Rossi anche Marco Raffaelli ha detto la sua, lei qualche settimana fa ha rivelato di aver messo un punto definitivo e di essersi rifiutata di coltivare un rapporto di amicizia. L’ex protagonista di Temptation Island ha anche insinuato che l’ex fidanzato si sia fatto il tatuaggio del loro abbraccio solo per i follower. Ospite a Casa Lollo lui ha così replicato: “Denise ha detto che secondo lei il tatuaggio è stato fatto per hype. È stata coerente su tutto quello che ha detto, tutto giusto tranne questo. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Temptation Island, Marco dedica un tatuaggio a Denise: “Mi rimane solo un bel ricordo”Dopo l’esperienza a Temptation Island, Marco Raffaeli ha deciso di lasciare un segno indelebile del suo passato con Denise Rossi, dedicandole un tatuaggio.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Temptation Island - Denise e Marco: il falò di confronto straordinario

