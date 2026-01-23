Manuel Lovecchio assolto per stupro | era accusato di aver violentato una sedicenne a Ponza

Manuel Lovecchio è stato assolto dall'accusa di stupro, riguardante una sedicenne a Ponza. All'epoca dei fatti, aveva 30 anni ed è stato giudicato innocente dai tribunali di primo grado, poiché le prove presentate non sono ritenute sufficienti. La decisione conferma l'assenza di responsabilità penale per l'imputato in questa vicenda giudiziaria.

L'uomo, all'epoca 30enne, era stato accusato da una minore sua vicina di casa a Ponza. Per i giudici di primo grado le prove sono insufficienti.🔗 Leggi su Fanpage.it Accusato di stupro su una 16enne a Ponza: assolto per "insufficienza di prove"Un uomo di 32 anni di Roma è stato assolto dall'accusa di aver violentato una 16enne a Ponza, a causa di insufficienza di prove. Violenza sessuale a Ponza: assolto il romano accusato di aver stuprato una 16enneUn uomo di Roma è stato assolto in giudizio abbreviato dall'accusa di aver violentato una ragazza di 16 anni sull'isola di Ponza, due anni fa. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Assoluzione del 30enne romano accusato per lo stupro di Ponza di una 16enne; Stupro di Ponza, pugile assolto. I giudici: Non ci sono prove sufficienti; STUPRO DELLA MINORENNE A PONZA: ASSOLTO LO VECCHIO; Chioschi a Sabaudia, chiesto l’arresto del vicesindaco Giovanni Secci. Stupro di Ponza, pugile assolto. I giudici: «Non ci sono prove sufficienti»Prove contraddittorie. E comunque insufficienti. È questa la conclusione alla quale è arrivato ieri il giudice che con una sentenza di assoluzione ha concluso il primo capitolo ... ilmessaggero.it Violenza sessuale a Ponza, assolto Manuel LovecchioNon è stata creduta la sedicenne che aveva denunciato di essere stata violentata nel tardo pomeriggio del 7 luglio 2024 sull’isola di Ponza. ieri il Tribunale di Cassino, giudice Claudio Marcopido, ha ... latinaoggi.eu CFU-LOMBARDIA grazie Lucia Lovecchio, Referente CFU-Lombardia. - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.