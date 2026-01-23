Manuel l’attore barese che con la sua lettera aperta fatta di bravura ed emozioni supera gli algoritmi Diffusa oggi

Manuel De Nicolò, attore di Bari, ha condiviso una lettera aperta in cui racconta il momento di pausa imposto dalla vita. Con sincerità e emozione, descrive come sia stato necessario fermarsi, non per scelta, ma per circostanze. La sua testimonianza offre uno sguardo autentico sulla resilienza e sulla passione che lo accompagnano, superando anche gli algoritmi e gli schemi digitali. Un messaggio di umanità e determinazione.

Scrive Manuel De Nicolò: Mi sono fermato. A un certo punto della mia vita ho dovuto farlo, non per scelta, ma per necessità. Nel 2009 mio figlio Joshua si è ammalato. Aveva solo 19 mesi. La diagnosi fu spietata: neuroblastoma di quarto stadio, con infiltrazioni midollari e metastasi scheletriche. Quando un figlio si ammala, il mondo si ferma con lui. Quel silenzio era necessario. In quegli anni ho visto persone dimenticare il valore della riconoscenza, ho visto il denaro confondere le teste, i sorrisi diventare maschere. Io, in quel mondo, non mi sentivo più a mio agio. I soldi non mi hanno mai interessato.

