Manchester United Mainoo non si tocca | niente Napoli pronto il rinnovo!
Kobbie Mainoo rimane un giocatore del Manchester United, con un rinnovo contrattuale ormai imminente. Dopo l’ingaggio di Michael Carrick, le possibilità di trasferimento in Serie A, in particolare al Napoli, sembrano svanire. La società britannica ha deciso di blindare il centrocampista, confermando il suo valore e la volontà di puntare su di lui per il futuro. La situazione attuale chiarisce la posizione di Mainoo nel progetto dello United.
Cremonese, ufficiale l’addio di Sarmiento: l’annuncio sulla risoluzione consensuale del prestito! Tsimikas Roma, è quasi finita! Il terzino pronto a rientrare al Liverpool per poi cambiare nuovamente squadra Mercato Napoli, gli azzurri si muovono per i rinnovi: non solo Juan Jesus! Manna pronto a blindare un altro fedelissimo di Conte Sabiri via dalla Fiorentia? Anche il Genoa tenta il colpo: corsa a 3 per il trequartista marocchino! Conferenza stampa Fabregas pre Como Torino: «Rientra Addai, ma in panchina, con Morata dobbiamo essere attenti! Su Baturina. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Napoli, Mainoo resta un obiettivo: si tratta col Manchester United per il prestitoIl Napoli intensifica le proprie trattative di mercato, puntando con decisione su Omari Mainoo.
Mainoo potrebbe riaprire a sorpresa i colloqui per il rinnovo con il Manchester United (Bbc)Il Manchester United potrebbe riaprire i colloqui con Kobbie Mainoo per un possibile rinnovo di contratto, secondo quanto riportato dalla BBC.
Argomenti discussi: L'addio di Amorim cambia i piani del Manchester United per Mainoo: pronto il rinnovo, i dettagli; Man Utd pronto advert aprire i colloqui con Mainoo per un nuovo accordo; Zirkzee and Mainoo talks on hold: ‘No signals’ from Man United to Roma and Napoli; United a valanga sul City di Guardiola: Carrick al debutto si prende il derby grazie a Mbeumo e Dorgu.
Mainoo potrebbe riaprire a sorpresa i colloqui per il rinnovo con il Manchester United (Bbc)Mainoo potrebbe riaprire i colloqui per il rinnovo con il Manchester United: contratto in scadenza nel 2027 e futuro ancora da chiarire. ilnapolista.it
Mainoo, altro che cessione. Carrick: Lo United ha giocatori come lui alla baseL'allenatore del Manchester United, Michael Carrick, ha elogiato il centrocampista Kobbie Mainoo dopo la sua grande prestazione nella vittoria nel. tuttomercatoweb.com
Rovesciata da manuale nonostante l'età e la forma fisica per l'ex Manchester United #SportMediaset - facebook.com facebook
Arriva la serie tv sul Manchester #United in stile The Crown x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.