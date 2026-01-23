Mancano pediatri medici in ‘trasferta’ da Napoli a Campobasso

A causa della carenza di pediatri, alcuni medici provenienti da Napoli sono stati inviati in trasferta a Campobasso per garantire il servizio sanitario. Questa soluzione temporanea mira a coprire le esigenze della popolazione locale, assicurando assistenza pediatrica nonostante le difficoltà di organico. La situazione evidenzia la necessità di interventi strutturali per rafforzare il personale sanitario nel territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti Medici in ‘trasferta’ da Napoli a Campobasso per sopperire alla mancanza di pediatri. La mancanza di camici bianchi in Molise diventa sempre più critica, a tal punto che il direttore del reparto di pediatria e neonatologia dell’ospedale Cardarelli di Campobasso, Francesco Crispino, ha richiesto all’azienda sanitaria regionale di attivarsi con le Asl delle regioni limitrofe per verificare la disponibilità alla stipula di un accordo di collaborazione per l’acquisto di prestazioni specialistiche da parte dei medici della disciplina. Appello al quale ha risposto la Asl Napoli 3 Sud di Torre del Greco con la quale è stata sottoscritta una convenzione della durata di sei mesi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

