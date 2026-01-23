maltrattamenti alla moglie il pd di cervia scarica il sindaco missiroli

Il Partito Democratico di Cervia ha comunicato le dimissioni collettive di tutti i consiglieri di maggioranza, in seguito alle recenti accuse di maltrattamenti alla moglie rivolte al sindaco Missiroli. La decisione riflette la volontà di mantenere un impegno trasparente e responsabile nei confronti della comunità locale, in un momento di tensione politica e di riflessione sulle responsabilità istituzionali.

BOLOGNA, 23 GEN – Il Pd di Cervia “scarica” il sindaco dem Mattia Missiroli, che oggi ha revocato le dimissioni che aveva annunciato dopo l’indagine a suo carico per presunti maltrattamenti e lesioni alla moglie. In una nota il partito annuncia le dimissioni in blocco di tutti i consiglieri comunali di maggioranza, nonché degli assessori, “affinché si possa aprire in tempi più rapidi un nuovo passaggio democratico e restituire ai cittadini la possibilità di esprimersi attraverso nuove elezioni”. Una scelta “difficile”. Il consiglio decade, così come la giunta comunale, e “si andrà quindi ad elezioni nella prima finestra utile”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

