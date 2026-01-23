Unicredit ha annunciato un piano di interventi dedicati per supportare le famiglie e le imprese della Calabria colpite dall'ondata di maltempo. Le misure straordinarie mirano a fornire assistenza immediata e a favorire la ripresa economica della regione. Questo intervento si inserisce nel quadro delle iniziative volte a rispondere alle esigenze emergenziali causate dalle recenti avversità atmosferiche.

Milano, 23 gen. (Adnkronos) - Misure straordinarie per andare incontro alle esigenze immediate di famiglie e imprese colpite dall'ondata di maltempo in Calabria. E' l'iniziativa avviata da Unicredit, che mette a disposizione strumenti di sostegno finanziario dedicati ai clienti con residenza o sede legale e operativa in Calabria. Il maltempo che nelle ultime settimane ha colpito ampie aree della Calabria, spiega in una nota l'istituto di piazza Gae Aulenti, sta provocando danni a infrastrutture, abitazioni e attività economiche, mettendo sotto pressione soprattutto i piccoli centri, le filiere agricole, il commercio di prossimità e il turismo diffuso. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Maltempo, Unicredit sostiene la Calabria con un piano di interventi dedicati

Continua l'ondata di maltempo che dal 19 gennaio si è abbattuta su Calabria, Sardegna e Sicilia con intense precipitazioni e forte vento: 1.650 gli interventi dei vigili del fuoco in 3 giorni.Le intense precipitazioni e i forti venti che hanno interessato Calabria, Sardegna e Sicilia dal 19 gennaio hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, con circa 1.

La Calabria stretta nella morsa del maltempo: nel Reggino 40 gli interventi dei vigili del fuoco per il forte ventoLa Calabria continua a fronteggiare le conseguenze del maltempo, con il Reggino che ha richiesto oltre 40 interventi dei vigili del fuoco a causa del forte vento.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Maltempo: UniCredit sostiene la Sicilia, pacchetto di interventi; UniCredit sostiene cinque nuovi impianti agrivoltaici di San Moro nel Catanese.

Maltempo e danni in Calabria, da Unicredit sospensione mutui e finanziamenti straordinari agevolatiL’ondata di maltempo che nelle ultime settimane colpisce ampie aree della Calabria provoca danni a infrastrutture, abitazioni e attività economiche, mettendo sotto pressione soprattutto i piccoli cent ... strettoweb.com

Maltempo: UniCredit sostiene la Sicilia, pacchetto di interventiUniCredit ha attivato un pacchetto di interventi straordinari di sostegno a favore dei clienti, privati e imprese con residenza o ... teleborsa.it

UniCredit attiva interventi straordinari per sostenere famiglie e imprese in Sicilia colpite dal maltempo. Prevista moratoria di 12 mesi su rate mutui per privati e imprese nelle aree danneggiate: richieste entro 31/3. In più, prestiti a condizioni agevolate. Filiali a x.com

Le Filiali UniCredit del territorio sono a disposizione per dare le informazioni sulle procedure necessarie #Sicilia #Italpress #Regione facebook