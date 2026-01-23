Il maltempo prosegue sull’Italia, con piogge e nevicate che interessano gran parte del territorio anche nel quarto weekend di gennaio. Secondo il Centro Meteo Italiano, una vasta depressione si estende sui settori occidentali del continente, determinando condizioni atmosferiche instabili. La situazione rimane complessa, con condizioni climatiche che si protraggono senza segnali di miglioramento a breve termine.

Quarto weekend di gennaio con il maltempo. Secondo il Centro Meteo Italiano, la situazione sinottica alle porte del fine settimana vede una vasta e profonda struttura depressionaria sui settori occidentali del continente. Nel corso della giornata odierna tempo in peggioramento al Nord e sui settori tirrenici centrali con piogge e acquazzoni sparsi. Tra la sera e la notte precipitazioni più organizzate e diffuse con neve che tra Piemonte, Lombardia e Liguria potrebbe spingersi fino a quote prossime al piano. Tra sabato e domenica ecco poi arrivare un secondo impulso perturbato con maltempo diffuso ancora una volta soprattutto sui settori occidentali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Maltempo senza tregua: weekend di pioggia e neve su tutta l'Italia. Poi le cose non migliorano

Maltempo senza tregua: doppio fronte atlantico, neve fino in pianura nel weekendLe condizioni meteorologiche in Italia sono caratterizzate da un fronte atlantico che porta piogge diffuse e aria fredda, con neve che potrebbe scendere fino in pianura nel weekend.

Meteo: weekend di sole, poi tornano pioggia e neve sull’ItaliaIl weekend di Santa Lucia sarà caratterizzato da condizioni di bel tempo e temperature piacevoli, offrendo un’ottima occasione per trascorrere momenti all’aperto.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Meteo, allerta maltempo per pioggia e neve: regioni a rischio. Le previsioni; Il vortice ciclonico meteo: intenso maltempo al Sud, e nel weekend una nuova perturbazione; Meteo in Molise, il maltempo concede una tregua. Nuovo peggioramento nel weekend; Meteo, tra venerdì e il weekend nuova ondata di maltempo con neve a bassa quota. Ecco dove e quanto durerà.

Maltempo senza tregua: doppio fronte atlantico, neve fino in pianura nel weekendMeteo Roma - 22/01/2026 18:48 - Sull’Italia due perturbazioni in rapida sequenza: piogge diffuse, aria fredda in Val Padana e rischio neve a quote molto basse tra venerdì ... abruzzo24ore.tv

Maltempo, doppio attacco nel weekend e neve in pianuraTedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma una fase instabile nel fine settimana, ma non esclude anche delle schiarite ... adnkronos.com

#Campania- Breve tregua del ciclone Harry, poi ancora maltempo e forte vento. Le previsioni meteo #Meteo #Harry #Ciclone #Maltempo #Vento #Previsioni #NanoTV - facebook.com facebook

Maltempo senza tregua: #allertarossa in #Sardegna, #Sicilia e #Calabria. Da venerdì nuova perturbazione, Lorenzo Pasqualini . x.com