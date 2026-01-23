Maltempo | Meloni lunedi’ Cdm per deliberare stato emergenza

Lunedì si terrà una riunione del Consiglio dei ministri convocata da Giorgia Meloni, durante la quale sarà discussa la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori interessati dall’intensa ondata di maltempo. La decisione mira a coordinare le misure necessarie per fronteggiare le conseguenze di questi eventi atmosferici eccezionali.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha comunicato che lunedì si terrà la convocazione del Consiglio dei ministri ( Cdm ) per deliberare la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori colpiti dall’eccezionale ondata di maltempo. Durante questa riunione, sarà anticipato un primo stanziamento di fondi per affrontare le immediate necessità e garantire i primi ristori, in attesa di una valutazione complessiva e dettagliata dei danni. La notizia è stata diffusa da Palazzo Chigi. L’annuncio è giunto nel corso di un incontro che si è svolto presso la sede della Protezione Civile a Roma, dove si è discusso dei danni provocati dall’eccezionale maltempo che ha colpito il sud Italia, in particolare a causa del passaggio del ciclone Harry. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

