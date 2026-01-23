Maltempo in Sicilia oltre 1 miliardo di danni Schifani nei luoghi del disastro

Il maltempo che ha interessato la Sicilia e il Mezzogiorno ha provocato danni significativi, stimati in oltre un miliardo di euro per la sola regione. La situazione richiede interventi immediati e una valutazione accurata dei danni, mentre le autorità monitorano l’evolversi della crisi e pianificano le misure di ripristino.

Il maltempo che ha colpito il Mezzogiorno lascia danni ingenti. Una prima stima parla di un miliardo di euro per la sola Sicilia, ma il costo complessivo è destinato a salire. Colpite anche Calabria e Sardegna. Servizio di Alessio Orlandi

