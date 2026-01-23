Maltempo in Ciociaria | weekend di pioggia e neve in Appennino

Per il fine settimana in Ciociaria si prevede un clima caratterizzato da piogge e neve sui rilievi dell’Appennino, a causa di due perturbazioni atlantiche in transito tra venerdì e domenica. Le condizioni meteorologiche instabili interesseranno principalmente la provincia di Frosinone, con possibili ripercussioni sulle attività quotidiane e sulla viabilità nelle zone montane. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali precauzioni.

Si prospetta un fine settimana all'insegna dell'instabilità per la provincia di Frosinone. Tra venerdì e domenica, il transito di due distinte perturbazioni atlantiche porterà piogge diffuse e il ritorno della neve sui rilievi appenninici del frusinate.

