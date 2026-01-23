Nel corso del weekend, l’Italia sarà interessata da un’intensa ondata di maltempo, caratterizzata da un doppio fronte perturbato. Le condizioni climatiche si prevedono avverse, con precipitazioni diffuse e neve anche in pianura al Nord-Ovest. La situazione richiede attenzione e aggiornamenti costanti per garantire la sicurezza e la corretta gestione delle attività.

(Adnkronos) – Maltempo sull’Italia nel weekend con un doppio fronte perturbato e neve anche in pianura al Nord-Ovest. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma una fase instabile nel fine settimana, ma non esclude anche delle schiarite. Tra i due fronti, e in particolare nella giornata di sabato, si apriranno delle schiarite con momenti perlopiù asciutti. Dalla sera sarà possibile il passaggio di fase dell’acqua anche in pianura: da liquida a solida, la pioggia potrebbe trasformarsi in neve via via a quote sempre più basse sulle regioni padane occidentali. Le zone dove è prevista neve in pianura sono quelle comprese tra il piacentino, il pavese e buona parte del Basso Piemonte. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Maltempo, doppio attacco nel weekend e neve in pianura

Maltempo senza tregua: doppio fronte atlantico, neve fino in pianura nel weekendLe condizioni meteorologiche in Italia sono caratterizzate da un fronte atlantico che porta piogge diffuse e aria fredda, con neve che potrebbe scendere fino in pianura nel weekend.

Leggi anche: Winter Vortex in arrivo sull’Italia: crollo termico, neve in pianura e weekend di maltempo

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Meteo, arriva la neve: ecco dove; Meteo - Doppio impulso polare nel Weekend, con maltempo invernale e neve fino praticamente in pianura.

Meteo – Doppio impulso polare nel Weekend, con maltempo invernale e neve fino praticamente in pianuraMeteo - Maltempo invernale in arrivo nel Weekend, con piogge, temporali, possibili nubifragi e neve finanche in pianura: i dettagli ... centrometeoitaliano.it

Maltempo, il ciclone Harry si abbatte sull’Italia: il mare invade le strade, onde fino a 10 metri. Evacuazioni in Sicilia e Sardegna, due feritiForte maltempo sulle Isole maggiori e in Calabria, con allerta massima per nubifragi, mareggiate e venti di burrasca. Secondo Lorenzo Tedici de iLMeteo.it, un ciclone tra Sardegna, Sicilia, ... leggo.it

AVVISO METEO, doppio impulso polare in arrivo con maltempo invernale e neve fino in pianura: ecco quando e dove https://www.centrometeoitaliano.it/notizie-meteo/meteo-doppio-impulso-polare-nel-weekend-con-maltempo-invernale-e-neve-fino- - facebook.com facebook

#TG2000 - #Maltempo, due morti in #Grecia #22gennaio #Mitsotakis #Greece #esteri #TV2000 x.com