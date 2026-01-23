Maltempo Cna Agricoltori | Urgente lo stato di calamità e procedure rapide per i ristori

Il maltempo causato dal ciclone Harry ha provocato ingenti danni all’agricoltura di Sicilia, Calabria e Sardegna. La CNA Agricoltori sottolinea l’urgenza di dichiarare lo stato di calamità e di attivare procedure rapide per i ristori, al fine di sostenere le imprese agricole colpite, già fragili a causa di emergenze climatiche e aumenti dei costi. È fondamentale intervenire prontamente per minimizzare gli effetti di questa calamità.

ROMA – Il ciclone Harry ha prodotto danni gravissimi e diffusi all’agricoltura siciliana, calabrese e sarda, colpendo aziende già provate da anni di emergenze climatiche, aumento dei costi e fragilità strutturali. Le prime segnalazioni che arrivano dai territori parlano di colture distrutte, serre divelte, infrastrutture aziendali compromesse e interi cicli produttivi saltati, con pesanti ripercussioni sul reddito degli agricoltori e sull’occupazione. Cna Agricoltori è al fianco delle imprese colpite e sollecita con urgenza il riconoscimento dello stato di calamità, attivando procedure straordinarie, snelle e realmente accessibili per la denuncia dei danni e per l’erogazione dei ristori. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Cna Agricoltori, urgente stato di calamità e procedure rapide per i ristoriColture distrutte, serre divelte, infrastrutture aziendali compromesse e interi cicli produttivi saltati, con pesanti ripercussioni sul reddito degli agricoltori e sull'occupazione. (ANSA) ... ansa.it

Cna, col maltempo danni gravissimi a imprenditori balneariIl passaggio del ciclone Harry ha inferto un colpo durissimo alle imprese balneari della costa orientale siciliana. (ANSA) ... ansa.it

In Sicilia il maltempo non ha risparmiato nulla. Il vento ha strappato le arance dagli alberi, distruggendo intere coltivazioni e il lavoro di mesi. Dietro queste immagini non c'è solo un temporale, ma famiglie, agricoltori e un