Vincenzo Nicola Talesa esprime il suo disappunto riguardo alla narrazione degli abusi edilizi nel contesto del maltempo al Sud Italia. Critica la percezione diffusa che, a suo avviso, giustificherebbe i ritardi e le insufficienti risposte da parte delle istituzioni. La sua posizione invita a un’analisi più obiettiva della situazione, senza cadere in semplificazioni che potrebbero compromettere gli interventi di emergenza e ricostruzione.

«Sono profondamente sdegnato». Così Vincenzo Nicola Talesa interviene dopo il ciclone che ha colpito duramente il Sud Italia, criticando la lettura che – a suo giudizio – una parte dell’opinione pubblica, della stampa e delle istituzioni sta dando dell’emergenza. Secondo Talesa, l’attenzione mediatica si sarebbe concentrata quasi esclusivamente su presunti abusi edilizi e sull’incuria del territorio, finendo per spostare la responsabilità delle conseguenze del disastro sulle comunità locali. Una narrazione che l’esponente giudica «parziale e strumentale». «Come se lungo le coste avessero costruito solo i residenti del Sud – afferma – dimenticando che anche cittadini provenienti dal Nord, a nord di Gaeta, hanno edificato negli stessi territori». 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Maltempo al Sud, Talesa: “Sdegnato dalla narrazione sugli abusi edilizi. Così si giustificano ritardi e aiuti insufficienti”

Stretta sugli abusi edilizi, oltre 1.000 i controlli della Polizia locale di Rimini nel 2025Nel 2025, la Polizia locale di Rimini ha intensificato i controlli per contrastare gli abusi edilizi, con oltre 1.

L’Ue in frantumi sugli aiuti all’Ucraina: salta l’uso degli asset russi, sì al debito comuneLe tensioni all’interno dell’Unione Europea si fanno sentire mentre si respinge la strategia più aggressiva riguardo agli aiuti all’Ucraina.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Maltempo, conta dei danni al Sud. Attese nuove precipitazioni, allerta gialla in SiciliaLeggi su Sky TG24 l'articolo Maltempo, conta dei danni al Sud. Attese nuove precipitazioni, allerta gialla in Sicilia ... tg24.sky.it

Maltempo al Sud, si contano i danni dalla Sicilia alla Calabria: la situazioneIl ciclone Harry devasta il Sud Italia: mareggiate e venti forti causano ingenti danni in Sicilia, Calabria e Sardegna. Le regioni si preparano allo stato di emergenza. meteo.it

La Befana torna a Comacchio… con un carico di dolci e meraviglia! ( ENG below) Domenica 11 gennaio, il centro storico si riempie di festa per recuperare il tradizionale appuntamento dell’Epifania annullato a causa del maltempo. Dalle 15:30, inizi - facebook.com facebook