maltempo al sud il ciclone harry fa danni per due miliardi

Il maltempo causato dal ciclone Harry sta provocando ingenti danni nel Sud Italia, con un impatto stimato di circa due miliardi di euro. La Sicilia, regione più colpita, rimane sotto allerta gialla, mentre Calabria e Sardegna registrano significative devastazioni. Il governo è in attesa di adottare le misure necessarie per fronteggiare questa emergenza.

Allerta gialla per il maltempo oggi in Sicilia. I danni provocati dal ciclone Harry sull’ isola ammontano a 740 milioni di euro, secondo una prima stima resa nota dal governatore Renato Schifani che in giornata si recherà nelle zone danneggiate di Messina e Catania. «Centinaia di milioni» di danni anche in Sardegna, annuncia la governatrice Alessandra Todde. Alle spalle le immagini della violenza con cui il ciclone Harry per tre giorni ha flagellato con vento, pioggia e mareggiate Sardegna, Sicilia e Calabria, è tempo di bilanci. Il primo dato è sicuramente positivo: non ci sono state vittime. Il sistema di previsione e prevenzione nazionale coordinato dalla Protezione civile ha funzionato bene, grazie alla sinergia con i dipartimenti regionali, le prefetture, gli enti locali, le forze dell’ordine e le migliaia di volontari coinvolti. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Emergenza maltempo a Catania: città in ginocchio dopo il ciclone Harry, si fa la conta dei danniA Catania, l’impatto del ciclone Harry ha causato danni significativi alla città, che si trova ad affrontare emergenze e criticità diffuse.

Maltempo estremo al Sud: il ciclone Harry attraversa l’ItaliaIl Sud Italia si trova ad affrontare un episodio di maltempo estremo, con il passaggio del ciclone Harry che sta attraversando la regione.

Maltempo al Sud, si contano i danni dalla Sicilia alla Calabria: la situazioneIl ciclone Harry devasta il Sud Italia: mareggiate e venti forti causano ingenti danni in Sicilia, Calabria e Sardegna. Le regioni si preparano allo stato di emergenza. meteo.it

Maltempo senza tregua al Sud: il ciclone Harry devasta Sicilia, Calabria e Sardegna. Resta l’allerta rossaDanni ingenti a Taormina e Siracusa, evacuazioni a Giardini Naxos e criticità nei porti di Palermo. Emergenza anche a Catanzaro ... italiaoggi.it

La Sicilia. . Emergenza maltempo nel Sud Italia per il ciclone Harry: il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera ha attivato un vasto dispositivo operativo in Sicilia, Sardegna, Calabria e Puglia. Oltre 100 mezzi e più di 450 uomini sono stati impegnati - facebook.com facebook

#Maltempo #Catania, anziana intrappolata in casa durante il ciclone #Harry x.com