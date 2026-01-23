Malore fatale mentre gioca a calcetto morto 30enne

Durante una partita di calcetto, uno dei suoi hobby preferiti, un uomo di 30 anni ha subito un malore fatale. L'evento si è verificato mentre giocava insieme al fratello e agli amici di sempre. Le circostanze sono ancora oggetto di accertamenti, ma si tratta di un tragico episodio che ha colpito la comunità. La notizia ha suscitato grande dispiacere tra coloro che lo conoscevano e apprezzavano il suo spirito sportivo.

Stava disputando una partita di calcetto, uno dei suoi hobby, insieme al fratello e agli amici di sempre. Poi all'improvviso il malore, la caduta a terra e la tragedia. Non c'è stato purtroppo niente da fare per un giovane di 30 anni morto nella serata di ieri, giovedì 22 gennaio, sul campo da calcio ex Corderia di via Sparta, nel quartiere genovese di Sestri Ponente. È successo poco dopo le 20. A nulla è valso il pronto intervento dei soccorsi, la Croce Verde di Sestri Ponente con l'automedica Golf 1. Nonostante i lunghi tentativi di rianimazione, il 30enne, colpito da un arresto cardiocircolatorio, non ce l'ha fatta ed è morto davanti agli occhi degli amici di una vita.

