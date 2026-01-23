Mainz 05-Wolfsburg sabato 24 gennaio 2026 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Il match tra Mainz 05 e Wolfsburg, in programma sabato 24 gennaio 2026 alle 15:30, rappresenta un'importante occasione per entrambe le squadre di migliorare la loro posizione in classifica. Dopo la sconfitta a Colonia, il Mainz 05 cerca una reazione davanti al proprio pubblico. In questo articolo troverai formazioni ufficiali, quote e pronostici, offrendo un quadro completo sulla partita in vista di un match chiave della Bundesliga.

Sconfitto a Colonia in quello che è il primo stop della gestione Fischer il Mainz 05 prova a ripartire dalla sfida interna contro il Wolfsburg di Baum. Gli 05er sono mancati alla distanza al Rhein Energie Stadion con i Geissboecken che hanno preso coraggio e rimontato nel finale il gol di Bell. Ancora sono i minuti finali a condannare i biancorossi, e sono punti persi rovinosamente che possono anche costare . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

