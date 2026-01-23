Maignan-Milan il rinnovo è a un passo | dopo Roma l’incontro decisivo

Il Milan si avvicina al rinnovo di contratto con Mike Maignan. Dopo un lungo periodo di trattative, l’accordo sembra ormai definito, con l’ufficialità prevista subito dopo la partita contro la Roma all’Olimpico. La conferma del rinnovo rappresenta un passo importante per il club e il portiere, consolidando la continuità tra il giocatore e la squadra per la prossima stagione.

Il Milan è pronto a blindare Mike Maignan. Dopo mesi di riflessioni e una trattativa che sembrava destinata a riaprire scenari di mercato, il capitano rossonero è a un passo dal rinnovo: l’intesa è sostanzialmente raggiunta e l’ufficialità è attesa subito dopo la sfida di domenica sera all’Olimpico contro la Roma, snodo cruciale anche sul piano sportivo. La svolta assume un peso specifico ancora maggiore se si guarda indietro di qualche mese. A giugno, nella finestra straordinaria creata per il Mondiale per Club, Maignan era vicinissimo all’addio in direzione Chelsea. Poi il cambio di scenario: valutazioni tecniche, fiducia ritrovata e la centralità nel progetto hanno riportato il dialogo su binari costruttivi, fino alla stretta finale ricordata oggi da Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Milanzone.it

