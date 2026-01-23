Macron con gli occhiali da sole scuri all' Eliseo | Li dovrò portare per un po' – Il video

Il presidente francese Emmanuel Macron è stato avvistato con occhiali da sole scuri all’Eliseo, suscitando curiosità. In un breve video, Macron ha spiegato di doverli indossare temporaneamente a causa di un problema alla vista. Questa immagine evidenzia un lato più informale del leader, mentre affronta una situazione di salute che richiede attenzione.

(Agenzia Vista) Francia, 17 gennaio 2026 “Vedete i miei occhiali da sole scuri, ho avuto un piccolo problema alla vista. Vi prego di scusarmi per gli occhiali da sole, ma dovrò indossarli per un po'”. Così il Presidente francese Emmanuel Macron, ospitando i colloqui al Palazzo dell'Eliseo con la Presidente dell'Assemblea Nazionale Yael Braun-Pivet, il Presidente del Senato Gérard Larcher e i rappresentanti di diversi gruppi politici del Congresso della Nuova Caledonia. La Nuova Caledonia, territorio francese d'oltremare nel Pacifico, rimane politicamente divisa dopo una serie di referendum sull'indipendenza tenutisi negli ultimi anni Elysee Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.online

Macron con gli occhiali da sole scuri all'Eliseo: Li dovrò portare per un po'Il presidente francese Emmanuel Macron è stato visto indossare occhiali da sole scuri all’interno dell’Eliseo, suscitando curiosità.

Macron all’Eliseo con gli occhiali da sole per un problema alla vista: “Mi scuso, dovrò indossarli per un po’”Il presidente francese Emmanuel Macron è stato sorpreso all’Eliseo con gli occhiali da sole, spiegando di aver avuto un problema alla vista.

