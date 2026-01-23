Macron a Davos | L' Europa è lenta ma preferiamo il rispetto ai bulli – Il video

Durante il Forum di Davos, il presidente Macron ha sottolineato che l’Europa, pur essendo lenta nei cambiamenti, privilegia il rispetto delle regole e dello Stato di diritto rispetto a scelte più impulsive o aggressive. Un intervento che evidenzia l’importanza di un approccio equilibrato e stabile nel contesto internazionale, sottolineando la volontà di riformare senza rinunciare ai principi fondamentali della coerenza e della legalità.

(Agenzia Vista) Davos, 21 gennaio 2026 "A volte l'Europa è troppo lenta, certo, e ha bisogno di essere riformata, ma è prevedibile, leale, un luogo in cui sai che le regole del gioco sono solo lo Stato di diritto. Dobbiamo correggere gli squilibri globali. Abbiamo bisogno di più crescita e più stabilità. Preferiamo il rispetto ai bulli e preferiamo lo Stato di diritto alla brutalità. Siete i benvenuti in Europa e siete più che benvenuti in Francia", lo ha detto Macron al Forum di Davos. Wef Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.online

Macron a Davos, la replica a Trump sulla Groenlandia: “Preferiamo il rispetto ai bulli”Durante il forum di Davos, il presidente francese Emmanuel Macron ha risposto a Donald Trump, che aveva manifestato interesse per la Groenlandia e minacciato dazi.

I 72 minuti di Trump a Davos sono un ultimatum all’Europa. Il ‘pizzino’ sulla Groenlandia e il colpo basso a MacronDurante il suo intervento a Davos, Donald Trump ha dedicato oltre un’ora di discorso, lasciando trasparire una posizione decisa nei confronti dell’Europa.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Davos, Macron: Preferiamo rispetto a bulli, nuovi dazi inaccettabili; Macron e gli occhiali a specchio al Forum di Davos: perché li ha indossati; Macron a Davos chiede all'Europa di usare i propri potenti strumenti commerciali per contrastare Trump; Davos, Macron a Trump: 'No a dazi contro sovranità territoriale'.

Macron e gli occhiali da sole a Davos: ecco la marca e quanto costanoIl motivo che ha spinto il presidente francese a indossarli è ormai noto e legato a un problema di salute: Macron sta affrontando un disturbo agli occhi che ... lapresse.it

Occhiali Macron, vendite record per il modello stile Top Gun indossato a DavosDa un paio di giorni, il modello presidenziale Pacific S 01 è andato letteralmente a ruba da Henry Jullien, antico commerciante di occhiali di Parigi, dal 2023 acquisito da un marchio italiano, ... tg24.sky.it

Ivision Tech, l’azienda italiana degli occhiali di Macron vola in Borsa: +30% dopo «l'uscita» di Davos x.com

Macron e gli occhiali da sole a Davos: ecco la marca e quanto costano Il presidente francese li indossa per un disturbo agli occhi facebook