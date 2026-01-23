maceratese il mercato non si sblocca niente da fare per neglia a lucca

Il mercato di Macerata rimane fermo, senza novità per la cessione di Samuele Neglia. La trattativa per il trasferimento a Lucca si è conclusa senza esito, e il calciatore continua ad allenarsi con la squadra locale. La situazione attuale evidenzia come le trattative di mercato possano richiedere tempi imprevedibili, lasciando in sospeso le strategie della squadra.

Si è chiusa la pista che portava a Lucca per l’esterno d’attacco Samuele Neglia che continua ad allenarsi a Macerata. La dirigenza ha sempre detto che prima di acquistare bisogna sfoltire l’organico, non basta per dare il via all’operazione di prendere una punta la sola risoluzione del contratto con l’esterno offensivo Nicola Vanzan accassatosi al Trodica. E così si attende che qualche club si faccia avanti e che Neglia accetti la proposta, altrimenti si va avanti con questo organico. Nel frattempo, tuttavia, gli obiettivi di mercato potrebbero sistemarsi altrove. La squadra deve pensare al presente perché i biancorossi sono attesi da due partite di fondamentale importanza perché contro formazioni che hanno lo stesso obiettivo della Maceratese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Maceratese, il mercato è fermo. La Lucchese interessata a NegliaLa Maceratese si prepara ad affrontare domenica la capolista Ostiamare, in una sfida importante al cospetto dei propri tifosi, dopo aver disputato la partita a porte chiuse contro il Chieti.

Napoli, Lucca e Lang verso l’addio: così si sblocca il mercato azzurroIl mercato del Napoli si appresta a entrare nel vivo, con l’obiettivo di rafforzare la rosa attraverso nuove acquisizioni.

MERCATO IN USCITA Tutta la società ringrazia Riccardo Cingolani per il tempo trascorso insieme e per il sudore versato per questi colori. Cogliamo l’occasione per augurare il meglio per il futuro, nella sua nuova avventura all’Elite Tolentino. Grazie Richi F - facebook.com facebook