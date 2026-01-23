Recentemente è circolata una notizia infondata riguardo a presunte intercettazioni di toghe spiate. Tuttavia, si è dimostrato che si trattava di una fake news di breve durata. Nonostante ciò, alcuni esponenti della sinistra giudiziaria che si oppone al referendum sulla giustizia hanno chiesto l’apertura di un’istruttoria, alimentando polemiche ingiustificate.

Le fake news di Report durano lo spazio di un giorno ma la sinistra giudiziaria che guida il No al referendum sulla giustizia ci costruisce castelli infamanti, tanto che sei consiglieri del Csm (i togati di Area e i laici di Pd, Iv e M5s) hanno chiesto "l'apertura urgente" di una pratica. Eppure il software installato nei pc dei magistrati nel 2019 durante il governo di Giuseppe Conte sarebbe "innocuo" secondo gli esperti, per i pm di Roma che hanno già indagato nei mesi scorsi senza indagati né ipotesi di reato "non c'è alcun profilo penale perseguibile", persino la struttura informatica messa in piedi dall'allora ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ("quando i pc nel 2023 non avevano neanche l'antivirus", dice una fonte al Giornale) è stata smantellata dal successore Marta Cartabia e ribaltata da Carlo Nordio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Macché toghe spiate, crolla la fake di Report

Report accusa Vannacci di legami con la massoneria, il generale non ci sta: “Fake news. Ranucci, mi baci la Schlein”Un report ha recentemente accusato il generale Vannacci di legami con la massoneria, dichiarazioni che lui respinge definendole fake news.

"Software-spia nei pc di 40mila magistrati". La denuncia di Report a Nordio e la replica: "Pattumiera di fake news"Recenti indagini segnalano l'installazione di un software di sorveglianza su circa 40.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 23 gennaio: la rassegna stampa.

La riforma della giustizia dà fastidio alla sinistra e alle toghe rosse perché elimina le correnti. Finalmente chi sbaglia pagherà! facebook