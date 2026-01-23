MO Conte | Trump ci dice che fa Italia? Meloni chiarisca in Parlamento

Il commento di M.O. Conte solleva dubbi sulla chiarezza della posizione italiana riguardo alla crisi a Gaza. La richiesta è che Meloni chiarisca in Parlamento le intenzioni del governo italiano, dato che, secondo Conte, sembra dipendere da dichiarazioni esterne come quelle di Trump. La questione riguarda il ruolo dell’Italia nel contesto internazionale e le decisioni sulla gestione del conflitto e della pace in una regione cruciale.

Roma, 23 gen. (askanews) – “A che punto siamo arrivati? Deve essere Trump a riferirci la posizione di Meloni sul futuro di Gaza e della popolazione palestinese? Deve essere Trump a dirci cosa vuole fare l’Italia con riguardo all’allarmante Board of peace su Gaza che rischia di condannare al definitivo oblio le Nazioni Unite e di condizionare il nuovo ordine internazionale?”. È quanto scrive sui suoi canali social il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte. “Un Governo responsabile – afferma l’ex presidente del Consiglio – non solo farebbe ammenda dopo aver offerto copertura politica al genocidio di Gaza, ma di fronte al preoccupante progetto del Board of peace prenderebbe una posizione chiara e verrebbe a riferirla in Parlamento.🔗 Leggi su Ildenaro.it

