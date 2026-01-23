Lutto in casa Inter addio al difensore Campione d’Italia 1970 71

È venuto a mancare Giancarlo Cella, ex difensore dell'Inter e campione d’Italia nel 197071. Nato a Bobbio, in provincia di Piacenza, Cella si è spento oggi all’età di 85 anni. La sua carriera nel calcio e il suo contributo alla squadra resteranno nel ricordo dei tifosi e degli appassionati.

Giancarlo Cella. Si è spento oggi a Bobbio, in provincia di Piacenza, Giancarlo Cella, ex difensore nerazzurro, all'età di 85 anni. Calciatore di grande affidabilità e figura molto stimata nel panorama calcistico italiano, Cella ha lasciato un segno profondo sia in campo sia fuori, attraversando diverse epoche del calcio con discrezione e competenza. Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Piacenza, Torino, Catania, Atalanta e Inter, club con il quale raggiunse l'apice vincendo lo Scudetto nella stagione 197071. Un grave infortunio gli impedì di rispondere alla chiamata della Nazionale per i Mondiali del 1962, privandolo di un palcoscenico che avrebbe meritato.

