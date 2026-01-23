Lupo protezione declassata Prelievi possibili polemiche sulla loro utilità

Il Ministero dell’Ambiente ha declassato il lupo da specie “strettamente protetta” a “protetta”, in linea con le norme europee. Questa modifica permette interventi di gestione e prelievo, suscitando dibattiti sulla loro utilità. La decisione ha implicazioni sulla tutela della biodiversità e sulla convivenza tra fauna selvatica e attività umane, sollevando opinioni contrastanti tra ambientalisti e agricoltori.

