Lupo protezione declassata Prelievi possibili polemiche sulla loro utilità
Il Ministero dell’Ambiente ha declassato il lupo da specie “strettamente protetta” a “protetta”, in linea con le norme europee. Questa modifica permette interventi di gestione e prelievo, suscitando dibattiti sulla loro utilità. La decisione ha implicazioni sulla tutela della biodiversità e sulla convivenza tra fauna selvatica e attività umane, sollevando opinioni contrastanti tra ambientalisti e agricoltori.
Il Ministero dell’Ambiente ha recentemente pubblicato il decreto di declassamento del lupo, recependo le modifiche della normativa europea che spostano la specie da quelle “strettamente protette” a quelle “protette”, aprendo quindi alla possibilità di intervenire con misure di gestione e prelievo.🔗 Leggi su Veronasera.it
Argomenti discussi: Lupo, protezione declassata. Prelievi possibili, polemiche sulla loro utilità
