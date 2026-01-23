Il recente declassamento del lupo rappresenta un cambiamento significativo nella gestione di questa specie. Con questa modifica, si apre una nuova fase che richiede un approccio aggiornato e più flessibile. La riforma mira a bilanciare la tutela della biodiversità con le esigenze delle attività umane, segnando un passo importante nel rapporto tra conservazione e gestione delle specie selvatiche.

"Il declassamento del lupo segna un passaggio importante: cambia l’impostazione della gestione e si apre una nuova fase". Lo spiega l’assessore alla Caccia, Giacomo Bugaro, commentando il decreto dello Stato, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che recepisce la decisione del Parlamento Europeo di riclassificare il lupo. "Significa che ora spetta alle Regioni predisporre e attuare piani di gestione e controllo, con un approccio completamente diverso rispetto al passato". Con un decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica è stato stabilito anche il contingente massimo di lupi che potranno essere prelevati quest’anno: 160 a livello nazionale, dei quali 8 nelle Marche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lupo "declassato": "Ora i piani di gestione"

La gestione del lupo, se ne parla in un incontro a PontedellolioVenerdì 23 gennaio alle 20:30, nella Sala consiliare di Pontedellolio, si svolgerà un incontro sulla gestione del lupo, con particolare attenzione al declassamento della Convenzione di Berna.

Gestione idrica, ora i Comitati chiedono chiarezza per la gestione pubblicaIl TAR Campania ha annullato il bando sulla gestione idrica regionale, sollevando polemiche e dubbi sulla gestione pubblica dell’acqua.

