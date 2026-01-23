Lungolago di Como | effetto cantiere abbandonato

Sul lungolago di Como, il panorama è temporaneamente segnato da transenne provvisorie che, in alcuni punti, ricordano un cantiere abbandonato. Questa situazione, dovuta a lavori di ristrutturazione in corso, influisce sulla percezione dell’area, offrendo uno scorcio diverso rispetto alla consueta vista sul lago e sulle sue bellezze. Un’attenta osservazione permette di apprezzare comunque il fascino di questa zona, anche in fase di temporaneo intervento.

Il colpo d’occhio, per chi passeggia sul lungolago di Como, è immediato: in diversi punti le transenne temporanee posizionate come parapetti (in attesa di quelli nuovi) danno l'idea di un cantiere. Alcune risultano piegate o danneggiate, altre presentano parti mancanti. Dove la barriera non è più continua o è poco sicura, è stato posizionato il nastro rosso e bianco da cantiere, usato per segnalare pericolo o impedire il passaggio. Un rattoppo visibile che rafforza la sensazione di precarietà lungo un tratto che dovrebbe invece trasmettere ordine e sicurezza. Le transenne non delimitano solo il bordo del lungolago.🔗 Leggi su Quicomo.it

Lungolago, un'altra invasione del cantiere: tutti oltre le transenneAncora una volta, il cantiere sul lungolago viene attraversato da persone oltre le transenne, non rispettando i divieti.

Per il nuovo lungolago di Como ritorna la favoletta dei vecchi parapettiIl nuovo lungolago di Como riporta alla ribalta la storia dei vecchi parapetti, simbolo di un intervento che evidenzia ancora una volta le difficoltà nella pianificazione e nell’esecuzione delle opere pubbliche.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Como e il Lungolago, tra ‘parapetti sì’ e ‘parapetti no’ ecco le quattro proposte del lettore: quale preferite?Il Lungolago di Como e le totali incertezze sui futuri parapetti, non mancano i colpi di fioretto tra Regione Lombardia, con l’assessore Sertori che eviterebbe di metterli, e Comune di Como, con il si ... comozero.it

Parapetti del Lungolago, Fratelli d’Italia: Como merita di meglioDopo l’approvazione, ieri in consiglio regionale, di una mozione presentata dal consigliere di Forza Italia Sergio Gaddi sulla questione parapetti ... espansionetv.it

R…..ESTATE A DERVIO - Un'occasione speciale per i commercianti che apprezzano il Lago di Como. Sul bellissimo Lungolago di Dervio, vicino al porticciolo turistico e all’attracco dei battelli, verrà riproposto il Market and Food Village, che ha avuto molto suc - facebook.com facebook