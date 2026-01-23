Luna 57 è uno spettacolo scritto e diretto da Noemi Francesca, interpretato da Alessandra Masi. L’evento si terrà a Fortezza Est, in via Francesco Laparelli 62, a Roma, dal 29 al 31 gennaio 2026. Un’occasione per vivere un’esperienza teatrale intensa e coinvolgente, in un contesto suggestivo. La rappresentazione invita a riflettere e emozionarsi, offrendo uno sguardo profondo su temi universali.

Cosa: Luna 57, spettacolo scritto e diretto da Noemi Francesca con Alessandra Masi.. Dove e Quando: Roma, Fortezza Est (Via Francesco Laparelli, 62), dal 29 al 31 gennaio 2026.. Perché: Un racconto potente e poetico che intreccia la solitudine dell’hikikomori con una missione spaziale metaforica per elaborare il lutto.. Il teatro contemporaneo ha spesso il compito di indagare le pieghe più nascoste dell’animo umano, quelle zone d’ombra dove la realtà si confonde con l’immaginazione per rendere sopportabile il dolore. È esattamente in questo territorio di confine che si muove Luna 57, la nuova produzione che approda sul palco di Fortezza Est alla fine di questo mese. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Luna 57: un viaggio emotivo a Fortezza Est

Leggi anche: The Wall: edu-larp ambientato nella Guerra Fredda a Fortezza Est

La buona educazione: l’indagine di Lorenzo Montanini a Fortezza EstLorenzo Montanini presenta il debutto dello studio teatrale La buona educazione, che inaugura la sua prima produzione.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: In scena a Fortezza Est dal 29 al 31 gennaio Luna 57 spettacolo scritto e diretto da Noemi Francesca con in scena Alessandra Masi; Il primo hotel sulla Luna punta ad aprire nel 2032: i costi di prenotazione e viaggio; Space Dreamers Milano: biglietti e orari mostra immersiva.

Un viaggio dal seminterrato al cielo. Ecco lo show Ulisse e la LunaLa magia della rassegna A teatro con mamma e papà, organizzata da Compagnia della RanciaRanciaVerdeBlu torna domani al Vaccaj di Tolentino, alle 17, con Ulisse e la Luna. La storia del viaggio di ... ilrestodelcarlino.it

È cominciato il viaggio lento e solenne dell’enorme razzo che ci riporterà sulla LunaInizia lento, a 1 km all’ora, un viaggio che poi ne supererà 39mila. È il primo passo della missione Artemis 2, che dovrà riportare un equipaggio sulla ... repubblica.it

Prosegue il viaggio con Cinevox ReFramed Con “Notte di luna”, Godblesscomputers reinterpreta 5 bambole per la luna d’agosto di Piero Umiliani, costruendo un universo sonoro notturno e ipnotico, in equilibrio tra raffinatezza e tensione. Godblesscompute facebook