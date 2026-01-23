L' ultimo saluto a Valentino Grazie per avere creato bellezza

A Roma, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, si sono tenuti i funerali di Valentino Garavani. La cerimonia ha ricordato il suo contributo nel mondo della moda, sottolineando come abbia saputo creare bellezza e stile. Un saluto semplice e rispettoso a uno dei protagonisti del settore, che ha lasciato un segno indelebile nel panorama internazionale.

ROMA (ITALPRESS) – E' la parola bellezza che riecheggia nella Basilica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, a piazza della Repubblica, per i funerali di Valentino Garavani. Grande partecipazione per l'ultimo saluto allo stilista, il cui feretro è arrivato quando tutti i presenti avevano già preso posto accompagnato dai familiari, oltre che da Giancarlo Giammetti e Vernon Bruce Hoeksema. La bara, sulla quale è stato deposto un grnde cuscino di rose bianche, è entrata in chiesa sulle note de della Lacrimosa di Mozart. “Valentino, mi piace pensarla davanti al signore mentre raccoglie i frutti della bellezza che ha seminato in tanti esempi di vita”, ha detto nel corso dell'omelia don Pietro Guerini che ha officiato la funzione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

I funerali di Valentino Garavani, l’omelia del sacerdote: “Grazie per aver creato bellezza”A Roma, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, si sono tenuti i funerali di Valentino Garavani.

